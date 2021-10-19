СМИ: в России могут изменить методику оценки финансового положения граждан
Росстат намерен изменить методику оценки финансового положения россиян. Особое внимание Федеральная служба государственной статистики планирует уделить многодетным семьям и пожилым людям.
На портале госзакупок Росстат разместил контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Сумма лота составляет 3,52 миллиона рублей.
«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», - сказали РБК в пресс-службе Росстата.
Отмечается, что авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян. Срок выполнения работы - середина декабря 2021 года.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, призвал свести до минимума уровень бедности в России.