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СМИ: в России могут изменить методику оценки финансового положения граждан

Иван Линдеманн
09:34 19.10.2021
Особое внимание Росстат планирует уделить многодетным семьям и пожилым людям.
СМИ: в России могут изменить методику оценки финансового положения граждан
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Росстат намерен изменить методику оценки финансового положения россиян. Особое внимание Федеральная служба государственной статистики планирует уделить многодетным семьям и пожилым людям.

На портале госзакупок Росстат разместил контракт на выполнение научно-исследовательской работы. Сумма лота составляет 3,52 миллиона рублей.

«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», -  сказали РБК в пресс-службе Росстата.

Отмечается, что авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян. Срок выполнения работы - середина декабря 2021 года.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, призвал свести до минимума уровень бедности в России.

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