«Мисс Украина» ответила на критику из-за общения на русском языке

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику, которая обрушилась на нее из-за того, что девушка общается на русском языке.

«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», - заявила она в своем Instagram.

Этот комментарий она опубликовала на украинском языке. Неплях попросила уважать ее выбор. Девушка объяснила, что заслуживает уважения, поскольку выросла в русскоязычной семье.

Ранее на украинском телеканале «Украина 24» ведущие во время беседы с грузинским политологом Гелой Васадзе отказались перейти на русский язык.