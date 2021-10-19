Латвия вышла на первое место в мире по недельной заболеваемости коронавирусом

Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В латвийском Центре профилактики и контроля заболеваний уточнили, что на прошедшей неделе число новых случаев в республике увеличилось на 48,8%, госпитализированных - на 56%. К воскресенью, 17 октября, показатель заболеваемости в Латвии достиг 7679,97 случая на миллион жителей.

На втором месте по темпам распространения ковида находится Барбадос. Далее следуют Грузия, и Сербия. Замыкает пятерку Литва.

Напомним, что в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом совет по кризисному управлению страны объявил локдаун, который продлится с 21 октября по 15 ноября.