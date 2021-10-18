Латвия объявила локдаун из-за COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом совет по кризисному управлению Латвии объявил в стране локдаун, который продлится с 21 октября по 15 ноября. Он будет включать в себя введение комендантского часа, заявил министр здравоохранения республики Даниэль Павлютс.

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун», – сообщил он в ходе пресс-конференции.

Глава латвийского минздрава рассказал, что работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Все массовые мероприятия будут под запретом.

Комендатский час в стране будет действовать с 20:00 до 5:00. В этот период жителям, вне зависимости от того были ли они вакцинированы, будет запрещено выходить из дома.

Школьников переведут на удаленный режим обучения. Исключением станут лишь ученики 1-3 классов.