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В Красноярском крае пропали две 11-летние девочки

Анна Касаткина
07:10 19.10.2021
Школьницы не вернулись домой вечером в понедельник, 18 октября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Scott-Rodgerson,Unsplash
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Двух 11-летних девочек разыскивают в городе Дудинка Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как отметили в ведомстве, вечером в понедельник, 18 октября, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой.

«Сотрудники ОВД выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей 11-летней подруги, однако, как оказалось, ребенок тоже не ночевал дома», - пояснила врио руководителя пресс-службы Дарья Грибкова.

В поисках детей участвует личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции. Сотрудники полиции устанавливают круг общения детей, проверяют возможные места их нахождения.

Уточняется, что обоим девочкам на вид 11-12 лет, рост около 120 сантиметров, у них светлые волосы. Одна пропавшая была одета в розовую куртку и розовую шапку, вторая - зеленую куртку и зеленую шапку, темные ботинки.

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