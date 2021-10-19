В стране и мире СМИ: Пхеньян запустил неизвестный снаряд в сторону Японского моря Ян Брацкий Береговая охрана Японии распространила экстренное предупреждение для судов в связи с возможным пуском баллистической ракеты. © Фото: pixabay Читайте нас на: Официальный Пхеньян осуществил запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Сразу после фиксации пуска, береговая охрана Японии выпустила экстренное предупреждение для судов в регионе в связи с возможным запуском баллистической ракеты КНДР. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытании зенитной ракеты нового типа. Ее запуск организовали для проверки практичности ракеты и оценки ее боевых характеристик. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика