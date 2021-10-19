«Кипящее» побережье: кадры масштабных учений на полигоне Опук в Крыму

Штурм крымского побережья с кораблями, артиллерией и авиацией. Масштабные маневры разыграли на полигоне Опук - там развернулся настоящий бой за береговую линию. Нужно было не только захватить ее с моря, но и удержать, пока морские пехотинцы не перейдут в атаку.

На синем горизонте Черного моря появляется условный неприятель. «Встречающая» сторона к такому сценарию готова полностью. Изрыт едва ли не каждый метр противодесантной линии обороны, берег усеян тяжелой техникой. По водной кромке проходят 25-тонные плавающие «ковчеги» ПТС-2, оставляя за собой минный шлейф. Стол для незваных гостей накрыт.

Учения двусторонние. Главная задача отработать и оборону, и наступление. По обе стороны «фронта» почти сотня кораблей и летательных аппаратов, свыше 500 единиц техники, около четырех тысяч человек личного состава. В первой волне наступления быстроходные лодки, «Рапторы», десантные катера. На полуострове их встречают шквалом артиллерии.

Корабли БДК раскрывают створки носовых ворот, и вся эта мощь выплескивается на берег. Под прикрытием пулеметно-пушечного огня десанта, авиации и кораблей первыми в наступление идут «Змеи Горынычи», которые проделывают проходы в минных заграждениях, вслед выступают 122-мм гаубицы-самоходки 2С1. Морпехи отвоевывают занятые неприятелем позиции.

В крымских учениях на полигоне Опук применяются так называемые «кочующие» 82-мм минометы и снайперские двойки с крупнокалиберными винтовками. Эти маневры, как эпизод масштабных командно-штабных учений в вооруженных силах России, получают высокую оценку командования Южного военного округа. В Крыму к обороне стратегического юго-западного направления готовы.