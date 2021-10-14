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Более двух тысяч военнослужащих сил спецназначения перебросят в Крым для учений

Кира Тило
03:50 14.10.2021
Более двух тысяч военнослужащих ЮВО на Кубани были подняты по тревоге и приступили к совершению марша на полигон.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Краснодарском крае более двух тысяч военнослужащих соединения специального назначения ЮВО были подняты по тревоге и приступили к совершению марша для участия в масштабном командно-штабном учении (КШУ).

Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения и воздействия оружия массового поражения условного противника.

© Минобороны РФ

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск ЮВО за 2021 учебный год. Специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, а также материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий.

© Минобороны РФ

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

© Минобороны РФ

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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