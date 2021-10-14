Более двух тысяч военнослужащих сил спецназначения перебросят в Крым для учений
Более двух тысяч военнослужащих ЮВО на Кубани были подняты по тревоге и приступили к совершению марша на полигон.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Краснодарском крае более двух тысяч военнослужащих соединения специального назначения ЮВО были подняты по тревоге и приступили к совершению марша для участия в масштабном командно-штабном учении (КШУ).
Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения и воздействия оружия массового поражения условного противника.