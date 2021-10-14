Армия Более двух тысяч военнослужащих сил спецназначения перебросят в Крым для учений Кира Тило Более двух тысяч военнослужащих ЮВО на Кубани были подняты по тревоге и приступили к совершению марша на полигон. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Краснодарском крае более двух тысяч военнослужащих соединения специального назначения ЮВО были подняты по тревоге и приступили к совершению марша для участия в масштабном командно-штабном учении (КШУ). Автотранспортные колонны, состоящие из более 200 единиц техники, выполнят передислокацию в район полигона Опук в Крыму. На марше военнослужащие выполнят задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения и воздействия оружия массового поражения условного противника. © Минобороны РФ Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск ЮВО за 2021 учебный год. Специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, а также материально-технического обеспечения. Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий. © Минобороны РФ Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа. В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. © Минобороны РФ Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика