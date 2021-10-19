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В СК России раскрыли подробности трагедии с убийством ребенка в Вологде

Ян Брацкий
01:20 19.10.2021
Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления была задержана на территории Республики Карелия.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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В Следственном управлении Следственного комитета по Вологодской области раскрыли обстоятельства задержания подозреваемой в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Личность женщины 1981 года была оперативно установлена, а сама она задержана за пределами региона.

«Женщина, являясь жительницей областного центра, встретила ребенка на улице города 16 октября 2021 года. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.

Ранее тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире злоумышленницы. Дверь пришлось вскрывать при помощи сотрудников МЧС и специального оборудования.

«По уголовному делу, поставленному на контроль Председателем Следственного комитета Российской Федерации, допрошен широкий круг свидетелей. Подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления женщина в настоящее время доставляется в следственные органы СУ СК России по Вологодской области», - добавила Пестовская.

В ходе допроса следователи установят все обстоятельства трагедии и мотивы подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления. Девочка ушла из дома 16 октября около 10 утра. Тревогу об исчезновении ребенка забили лишь в обед следующего дня, поскольку мать все это время думала, что ее дочь находится у бабушки.

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