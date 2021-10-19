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РФ и США разработали проект резолюции ООН по кибербезопасности

Виктория Ивашечкина
03:47 19.10.2021
В документе сказано, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу зловредной деятельности с использованием ИКТ.
РФ и США разработали проект резолюции ООН по кибербезопасности
© Фото: pixabay
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Россия и США подготовили совместный проект резолюции Генассамблеи ООН. В нем говорится о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в террористических целях.

При этом ГА ООН считает необходимым «предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях».

Подчеркивается, что в интересах всех государств содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращать конфликты, возникающие в результате использования технологий, передает РИА Новости.

В проекте также говорится, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу зловредной деятельности с использованием ИКТ, которая нацелена на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.

В проекте также сказано, что ГА ООН подтверждает, что «добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности».

При этом в проекте отмечается, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы.

В июне текущего года президент РФ Владимир Путин после саммита с американским лидером Джо Байденом заявил, что Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности.

По словам главы РФ, на протяжении 2020 года российская сторона получила из США десять запросов по поводу кибератак на их объекты.

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