Частая икота названа симптомом смертельного заболевания

Британские врачи заявили, что частая икота может указывать на онкологическое заболевание.

Специалисты напомнили, что икота, как правило, возникает из-за чрезмерно быстрого приема пищи, слишком большого количества еды. При этом в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода, пишет Express.

«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», - подчеркнул доктор Хуссейн Абдех.

По его словам, постоянная икота, приступы которой длятся более 48 часов, требует незамедлительного обращения за медицинской помощью.

К основным факторам риска возникновения рака пищевода относятся постоянный прием горячей, грубой и плохо пережеванной пищи, употребление спиртных напитков, курение, а также термические и химические ожоги пищевода.

Ранее хирург Рустем Топузов заявил, что тошнота и рвота после приема пищи, ощущение кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды являются симптомами рака желудка на ранней стадии. также при онкологии этого типа могут измениться вкусовые пристрастия. Еще одним признаком рака являются желудочные кровотечения.