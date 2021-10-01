Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В России стартовал осенний призыв на военную службу

Кира Тило
00:47 01.10.2021
С 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Осенний призыв граждан на военную службу начинается 1 октября. Для прохождения военной службы планируется направить более 127 тыс. человек.

Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. При этом, в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации: Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономный округе. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов.

Особенностью осеннего призыва является то, что к работе с призывниками будут допущены сотрудники военных комиссариатов только прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

© Минобороны РФ

Успешно апробированные и доказавшие свою эффективность в ходе проведения мероприятий предыдущих призывов граждан на военную службу методы позволили направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей и исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета.

Военнослужащим, направляемым в ВС, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер. Призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами.

© Минобороны РФ

В военных комиссариатах организована работа медицинских постов для проведения бесконтактной термометрии всех прибывающих сотрудников и призывников. При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться автотранспорт, только прошедший специальную дезинфекционную обработку.

На сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением. При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Также будет организовано изолированное размещение личного состава воинских команд в местах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Встреча и перевозка прибывающих воинских команд в пункт постоянной дислокации организованы только автомобильным транспортом воинских частей. Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток.

© Минобороны РФ

Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для изоляции сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом в медицинские организации для оказания экстренной помощи.

Увольнение военнослужащих с военной службы будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки. Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот.

В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 рот Военного инновационного технополиса «Эра», 4 научно-производственные роты и 5 спортивных рот.

На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота). А в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора. Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:43 Армия
Сухопутные войска РФ с 2022 года начнут закупку пистолета «Удав»
00:47 Армия
Видео
В России стартовал осенний призыв на военную службу
00:03 Армия
За неделю у границ РФ замечены 48 иностранных самолетов-разведчиков
23:39 ОПК
«Цифра ужасает»: глава ФСВТС о количестве оставленного США в Афганистане оружия
22:52 В стране и мире
СМИ: суд арестовал управляющего директора Сбербанка по делу о мошенничестве
Популярное
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
Видео
Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.