Армия В России стартовал осенний призыв на военную службу Кира Тило С 1 октября начинается осенний призыв граждан на военную службу. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Осенний призыв граждан на военную службу начинается 1 октября. Для прохождения военной службы планируется направить более 127 тыс. человек. Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. При этом, в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации: Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономный округе. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов. Особенностью осеннего призыва является то, что к работе с призывниками будут допущены сотрудники военных комиссариатов только прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер. © Минобороны РФ Успешно апробированные и доказавшие свою эффективность в ходе проведения мероприятий предыдущих призывов граждан на военную службу методы позволили направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей и исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы. Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в ВС, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер. Призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. © Минобороны РФ В военных комиссариатах организована работа медицинских постов для проведения бесконтактной термометрии всех прибывающих сотрудников и призывников. При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться автотранспорт, только прошедший специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением. При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования. Также будет организовано изолированное размещение личного состава воинских команд в местах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Встреча и перевозка прибывающих воинских команд в пункт постоянной дислокации организованы только автомобильным транспортом воинских частей. Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток. © Минобороны РФ Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для изоляции сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом в медицинские организации для оказания экстренной помощи. Увольнение военнослужащих с военной службы будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки. Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 рот Военного инновационного технополиса «Эра», 4 научно-производственные роты и 5 спортивных рот. На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота). А в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора. Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика