В России стартовал осенний призыв на военную службу

Осенний призыв граждан на военную службу начинается 1 октября. Для прохождения военной службы планируется направить более 127 тыс. человек.
Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации. При этом, в соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации: Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономный округе. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов.
Особенностью осеннего призыва является то, что к работе с призывниками будут допущены сотрудники военных комиссариатов только прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.
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