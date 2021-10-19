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В Манчестере эвакуировали аэропорт после сообщения о подозрительном свертке

Ян Брацкий
23:48 19.10.2021
Сообщается, что подозрительный сверток был найден при помощи специального сканера.
В Манчестере эвакуировали аэропорт после сообщения о подозрительном свертке
© Фото: Joel Goodman globallookpress
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В аэропорту британского Манчестера проводится эвакуация пассажиров и персонала из-за подозрительного пакета. По предварительной информации, сверток был обнаружен специальным сканером. Офицеры службы безопасности сразу блокировали проходы в Терминал 2 и вызывали полицию.

В настоящий момент в аэропорт прибывают оперативники, кинологи и взрывотехники. Все вылеты из терминала приостановлены, сообщает телеканал Sky News, со ссылкой на представителя воздушной гавани.

«После сообщения о подозрительной посылке в Терминале 2 в соответствии со стандартной процедурой проводится контролируемая эвакуация. Мы находимся в тесном контакте с полицией Манчестера», - приводит телеканал слова представителя аэропорта.

Ранее стало известно, что в аэропорту Хабаровска пассажир самолета авиакомпании «Якутия» перед вылетом сказал, что судно «заминировано». Рейс был задержан на два часа, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. Пассажир был задержан и доставлен в отдел полиции.

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