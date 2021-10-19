Минздрав опубликовал «карманную» методичку по COVID-19

Министерство здравоохранения России разработало методические рекомендации по коронавирусу в «карманном» формате.

«Минздрав подготовил тринадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в "карманном формате"», - сказано в сообщении.

По словам специалистов, такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации в работе с пациентами.

В новой методичке есть алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. В документе прописаны особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса.

В ведомстве отметили, что информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новые меры по борьбе с коронавирусом необходимо предпринять в ряде регионов России для снижения заболеваемости.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом в России на данный момент наблюдается во всех возрастных группах.