Минздрав опубликовал «карманную» методичку по COVID-19
Министерство здравоохранения России разработало методические рекомендации по коронавирусу в «карманном» формате.
«Минздрав подготовил тринадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в "карманном формате"», - сказано в сообщении.
По словам специалистов, такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации в работе с пациентами.
В новой методичке есть алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. В документе прописаны особенности диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
В ведомстве отметили, что информация в новой версии структурирована с помощью ярких таблиц.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новые меры по борьбе с коронавирусом необходимо предпринять в ряде регионов России для снижения заболеваемости.
Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом в России на данный момент наблюдается во всех возрастных группах.