В США осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Специальный представитель США по КНДР Сун Ким принял участие в трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии для обсуждения сотрудничества по КНДР. На встрече велись подробные обсуждения текущей ситуации на Корейском полуострове. Также на встрече представители подтвердили свою приверженность трехсторонней работе по снижению напряженности и достижению прогресса в достижении общей цели денуклеаризации Корейского полуострова.

«Специальный представитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск баллистической ракеты КНДР 19 октября, который нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и призвал КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и вести устойчивый и предметный диалог», - сказано в заявлении пресс-службы Госдепа США.

Последний запуск совпадал с переговорами между представителями южнокорейской, американской и японской разведок во вторник в Сеуле, а также трехсторонними переговорами между главными ядерными посланниками трех стран, которые должны состояться в тот же день в Вашингтоне.

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что запуск Северной Кореи произошел в то время, когда ведутся активные консультации с Соединенными Штатами, Китаем, Японией, Россией и другими ключевыми странами для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове», - сказано в заявлении Совета национальной безопасности ООН.

Ранее представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что КНДР не собирается использовать свой ядерный арсенал без необходимости. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.