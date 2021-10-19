Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Никита Панфиленков
22:18 19.10.2021
Спецпредставитель США по КНДР Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты.
В США осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
© Фото: госдеп кндр Globallookpress
Читайте нас на:

Специальный представитель США по КНДР Сун Ким принял участие в трехсторонней встрече с представителями Южной Кореи и Японии для обсуждения сотрудничества по КНДР. На встрече велись подробные обсуждения текущей ситуации на Корейском полуострове. Также на встрече представители подтвердили свою приверженность трехсторонней работе по снижению напряженности и достижению прогресса в достижении общей цели денуклеаризации Корейского полуострова.

«Специальный представитель Ким подчеркнул, что США осуждают запуск баллистической ракеты КНДР 19 октября, который нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, и призвал КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и вести устойчивый и предметный диалог», - сказано в заявлении пресс-службы Госдепа США.

Последний запуск совпадал с переговорами между представителями южнокорейской, американской и японской разведок во вторник в Сеуле, а также трехсторонними переговорами между главными ядерными посланниками трех стран, которые должны состояться в тот же день в Вашингтоне.

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что запуск Северной Кореи произошел в то время, когда ведутся активные консультации с Соединенными Штатами, Китаем, Японией, Россией и другими ключевыми странами для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове», - сказано в заявлении Совета национальной безопасности ООН.

Ранее представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что КНДР не собирается использовать свой ядерный арсенал без необходимости. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.