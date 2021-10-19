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В США разбился самолет с пассажирами

Майя Мусиенко
21:38 19.10.2021
Сообщается, что на борту находился 21 человек.
В США разбился самолет с пассажирами
© Фото: Mike Gibbs, twitter
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В американском штате Техас самолет с 21 пассажиром на борту потерпел крушение. Об этом сообщает местный телеканал Click2Houston.

Отмечается, что в ходе происшествия пострадал один человек, он был госпитализирован. Остальных пассажиров и членов экипажа удалось безопасно эвакуировать.

По данным телеканала, самолет McDonnell Douglas DC-9-87 не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы, выехал за ограждение и разбился. Канал KTRK, в свою очередь, передал, что воздушное судно было зарегистрировано на имя Дж. Алана Кента, владельца местной строительной компании Flair Builders. Он находился на борту в момент крушения.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на жилой территории в городе Санти штата Калифорния. В результате трагедии погибли два человека.

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