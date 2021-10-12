В стране и мире СМИ: самолет рухнул на жилые дома вблизи школьного кампуса в США Анна Берестовая Как минимум два человека, по данным СМИ, погибли при падении самолета вблизи школьного кампуса в Соединенных Штатах. © Фото: Stanton Sharpe Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Пресса сообщила, что в США легкомоторный самолет потерпел крушение на жилой территории в городе Санти штата Калифорния. Согласно данным СМИ, катастрофа случилась вблизи места расположения школьного кампуса. Как следует из материалов локального филиала телекомпании NBC, воздушное судно упало на жилые здания. В результате случившегося загорелись несколько домов. В настоящее время на месте крушения работают спасатели и пожарные. Как сообщили в школе, все учащиеся были оперативно эвакуированы в безопасное место, никто не пострадал. Согласно предварительной информации, передаваемой СМИ, как минимум два человека погибли в результате трагедии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика