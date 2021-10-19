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«Защитники дружбы - 2021»: российско-египетские учения ВДВ стартовали в Каире

Ян Брацкий
03:00 19.10.2021
Накануне более 100 российских военнослужащих, преодолев более трех тысяч километров, прибыли на военную базу парашютно-десантных войск египетских вооруженных сил.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На военной базе парашютно-десантных войск Египта в пригороде Каира состоялась торжественная церемония открытия пятых совместных учений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта «Защитники дружбы - 2021».

Более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, преодолев более трех тысяч километров, прибыли на военную базу парашютно-десантных войск египетских вооруженных сил, где с завтрашнего дня приступят к формированию сводного парашютно-десантного подразделения.

Торжественная церемония открытия совместных  учений началась с поднятия флагов и исполнения гимнов двух стран.

«В соответствии с планом подготовки воздушно-десантных войск, в 2021 году, с 17 по 29 октября проводятся российско-египетские учения "Защитники дружбы". В течение года проводился комплекс мероприятий по боевой подготовке. Личный состав отобран и сегодня прибыл в Каир. После чего расположился на базе парашютных войск, где продолжит свою подготовку к проведению учений», - отметил заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск и руководитель учений от российской стороны Алексей Наумец.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта в учениях задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты Ил-76МД ВКС России и С-130 «Геркулес» и тяжелые военно-транспортные вертолеты «Чинук» ВВС Египта.

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