«Защитники дружбы-2021»: российские десантники отправились в Египет для совместных учений

Более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отправились в Египет для участия в совместных тактических учениях «Защитники дружбы-2021», которые пройдут в этой североафриканской стране в период с 17 по 29 октября текущего года.

На аэродроме «Армавир» в Краснодарском крае была осуществлена погрузка личного состава, шести боевых машин десанта БМД-2 и двух единиц автомобильной техники подразделения обеспечения в четыре самолета Ил-76МД Военно-транспортной авиации ВКС России.

Всего в учениях от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет будет задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих: от Российской Федерации в учениях задействуют около 100 военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ, от Египта - более 400 военнослужащих усиленного парашютно-десантного подразделения, самолеты С-130 «Геркулес» и тяжелые военно-транспортные вертолеты «Чинук» ВВС Египта.

В рамках мероприятия, личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции весь личный состав российского контингента прошел плановую ревакцинацию. Накануне вылета военнослужащие прошли медицинский осмотр и ПЦР-тестирование.

На подготовительном этапе учений, сводные подразделения десантников из России и Египта проведут совместные занятия по воздушно-десантной подготовке на территории военного городка парашютно-десантного соединения и отработают элементы десантирования из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации различных типов на тренажерах парашютно-десантного комплекса.

При отработке одного из тактических эпизодов будет проведено практическое десантирование порядка 10 единиц военной техники и более 150 военнослужащих из двух стран.