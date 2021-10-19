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Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Роман Захаров
21:20 19.10.2021
Консилиум врачей, созданный по указу грузинского Минздрава, во вторник, 19 октября, посетил Михаила Саакашвили.
Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Консилиум врачей Министерства здравоохранения Грузии рекомендует госпитализировать содержащегося под стражей экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил один из принимавших участие в совещании медиков Зураб Пагава.

«Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас это вопрос рассматривается. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений высока, мы рекомендовали его госпитализировать, чтобы подстраховаться. Это не вопрос нескольких часов, но это должно произойти в ближайшем будущем», - приводит агентство «Интерпрессньюс» слова врача.

Консилиум врачей, созданный по указу грузинского Минздрава, во вторник, 19 октября, посетил Михаила Саакашвили. Позже консилиум провел встречу с представителями Министерства юстиции страны. Все это связано с тем, что, по данным адвокатов Саакашвили, их подзащитный голодает уже 19 дней в знак протеста против его задержания.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине бывший президент был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-главу государства приговорили к трем годам тюрьмы, во втором - к шести.

Помимо этого, опальный политик является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании «Имеди» и о растрате денег из государственного бюджета. Данные дела в настоящий момент рассматриваются местными судами.

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