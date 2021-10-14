СМИ: рядом с местом заключения Саакашвили произошел пожар

СМИ сообщают, что в Грузии в пенитенциарном учреждении №17 в Рустави произошел пожар. При этом здание, где произошло возгорание, находится вблизи тюрьмы, где отбывает свой срок бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Информацию передает телекомпания «Рустави 2».

«Пожар произошел на кухне 17-го учреждения»,- сообщает телеканал.

В прессе отмечается, что Саакашвили заключен в камере Руставского пенитенциарного учреждения №12.

Ранее девушка Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько обратилась к журналистам после свидания с ним в тюрьме. Она потребовала скорейшего освобождения политика.