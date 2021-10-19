Ялтинский экономический форум перенесли на 2022 год из-за COVID-19

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировали провести в Крыму в начале ноября, перенесен на следующий год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», – отметил он в беседе с РИА Новостями.

Глава Крыма добавил, что форум обязательно состоится, как только позволит ситуация, а также принес извинения приглашенным гостям. Хуснуллин, который возглавляет оргкомитет форума, в свою очередь, подтвердил, что ЯМЭФ перенесен.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новые немедицинские меры по борьбе с коронавирусом необходимо предпринять в ряде регионов России, чтобы снизить заболеваемость. По его словам, введенные некоторыми губернаторами ограничения позволили замедлить распространение инфекции.