Ученые назвали три признака внешности лжецов

Люди, склонные к вранью, могут обладать определенными типичными чертами внешности. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с экспертами Королевского колледжа Лондона.

Специалистами было выявлено несколько признаков, которые чаще всего характерны для нечестных людей. В исследовании описаны три наиболее часто встречающиеся черты внешности у таких людей. Ученые предполагают, что люди, которые часто врут, обладают наиболее мужественными чертами лица.

Если у человека указательный палец короче, чем безымянный, то он тоже может быть склонен к вранью. Стоит обратить внимание на людей с широким лицом и большими скулами, передает Газета.ру со ссылкой на журнал Frontier in Psychology, где опубликовано исследование.

Эксперты предположили, что фактор появления внешних особенностей и расположенности к неправде может быть связан с воздействием материнского тестостерона и других андрогенов во время внутриутробного развития плода.

Ранее стало известно, что собаки в ряде случаев могут определить, когда люди им лгут. К такому выводу пришла группа исследователей из Венского университета, проведя соответствующие эксперименты. В опытах приняли участие 260 представителей различных пород собак.