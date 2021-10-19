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Врач назвала причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 этой осенью

Майя Мусиенко
20:27 19.10.2021
По словам специалиста, рост числа зараженных характерен для ситуации, когда инфекция еще не побеждена.  
Врач назвала причины резкого всплеска заболеваемости COVID-19 этой осенью
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Увеличение количества заболевших, а также умерших от коронавируса при таком же уровне вакцинации в стране неизбежно. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова.

«На сегодняшний день никакие 40 миллионов привитых не могут сыграть роли, должно быть 80% людей, имеющих активный иммунитет. То есть они должны в ближайшие полгода быть привитыми. <> Первые несколько подъемов были не такими, как сейчас, дело в том, что это типичное течение именно эпидемического процесса вирусной этиологии», – рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт также отметила, что ограничения по коронавирусу должны одинаково соблюдаться как невакцинированными, так и вакцинированными гражданами, поскольку стать переносчиком инфекции может любой. Для того чтобы уменьшить вирусную нагрузку в популяции, а также снизить количество концентрации вируса, необходимо придерживаться строгих правил.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было выявлено 34 325 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от инфекции удалось 16 431 россиянину, скончались 998 человек.

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