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В России за сутки выявили 34 325 новых случаев коронавируса

Анна Назайкина
13:29 18.10.2021
У 8,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 34 325 новых случаев коронавируса
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallokpress
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 34 325 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 16 431 россиянину, скончались 998 человек.

Как отмечается, у 8,2% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 823 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 3 097 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 2 768. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (20), Ненецком автономном округе (17) и на Чукотке (12) .

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 027 012. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.

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