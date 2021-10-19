МО РФ: пять освобожденных при посредничестве РФ армянских пленных доставлены в Ереван

Во вторник, 19 октября, при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые к настоящему моменту были доставлены в Ереван на самолете ВКС РФ. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

«Переговоры по их возвращению были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Также, по данным Минобороны, российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.