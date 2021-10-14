Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 35

Кира Карон
07:48 14.10.2021
Работники муниципалитетов, социальные службы, волонтеры по всей области продолжают подворовые обходы и информационную работу с жителями.
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 35
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

Еще один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 35. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

«Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли. За последние сутки умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ», - говорится сообщении, передает РИА Новости.

Первые сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области появились в ночь на 7 октября. Уже скоро стражи порядка нашли два склада и пункт производства суррогата. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

По факту случившегося возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны десять человек, восемь из которых сейчас находятся под стражей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:03 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры работы боевого робота «Маркер» на космодроме Восточный
07:48 В стране и мире
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 35
06:37 В стране и мире
СМИ: США не будут вводить санкции по «Северному потоку-2» при Байдене
05:04 В стране и мире
Видео
Очереди из желающих: Центр изучения русского языка и культуры открылся в Латакии
03:10 Армия
Видео
Расчеты ЗРК «Бук-М3» отразили «налет авиации противника» под Астраханью
Популярное
Видео
Президент РФ заявил, что доллар подрывает позиции в качестве резервной валюты
Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море
СМИ: мужчина убил выстрелами из лука нескольких человек в Норвегии
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Видео
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
Видео
СК по Дагестану заявил о начале проверки использования рабского труда туристов из Москвы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.