Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 35

Еще один человек скончался после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 35. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

«Общее количество пострадавших от суррогата на востоке Оренбуржья не изменилось – 64, из них 35 погибли. За последние сутки умер пациент, попавший в стационар в крайне тяжелом состоянии и находившийся на ИВЛ», - говорится сообщении, передает РИА Новости.

Первые сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области появились в ночь на 7 октября. Уже скоро стражи порядка нашли два склада и пункт производства суррогата. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

По факту случившегося возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны десять человек, восемь из которых сейчас находятся под стражей.