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В МИД РФ прокомментировали задержание Киевом представителя ЛНР в СЦКК

Майя Мусиенко
19:29 19.10.2021
Действия украинских властей в ведомстве назвали вероломными и провокационными.
В МИД РФ прокомментировали задержание Киевом представителя ЛНР в СЦКК
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Россия расценивает действия Киева как вероломные и провокационные в связи с задержанием представителя ЛНР, который является гражданином РФ, а также призывает сообщить его местонахождение и обеспечить доступ консульский доступ к нему. Об этом говориться в тексте комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», – написано в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что РФ будет добиваться соблюдения законных прав своего гражданина, которые игнорирует Киев.

«Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников», – говорится в комментарии.

Представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка 13 октября на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК, задержали украинские военнослужащие. СБУ заявила о предъявлении обвинения гражданину РФ по статье о создании незаконных вооруженных формирований.

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