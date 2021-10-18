Украинский суд арестовал захваченного наблюдателя ЛНР

Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал захваченного бойцами ВСУ наблюдателя от ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Об этом говорится в сообщении Луганской областной прокуратуры.

«Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Утром 13 октября диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка в зоне разведения сил и средств недалеко от населенного пункта Золотое во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги. В ЛНР сразу же потребовали от Киева освободить представителя самопровозглашенной республики, а также созвать 19 октября внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию в Донбассе, посвященное вопросу освобождения офицера ЛНР.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинения Андрею Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. По сообщениям украинской спецслужбы, задержанный якобы проводил разведку позиций ВСУ под видом разминирования.