В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*

В Карачаево-Черкесии пресечена деятельность ячейки экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*. Об этом говорится в сообщении МВД РФ.

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской Республике совместно с республиканским УФСБ, при силовом сопровождении сотрудников Росгвардии пресечена деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*», - говорится в сообщении, размещенном на сайте правоохранительного ведомства.

Во время спецоперации были задержаны пять человек, причастных к упомянутому экстремистскому сообществу. Все они жители КЧР.

«Члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления», - объяснили в МВД РФ.

Несколькими днями ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 14 человек, которые, по версии следствия, финансировали террористов, действующих на территории Сирии. Операции по задержанию прошли в Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Кадры задержаний были распространены пресс-службой ФСБ РФ.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.