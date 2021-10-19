Устроивший стрельбу под Пермью шестиклассник заявил, что не собирался убивать

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае, заявил, что у него не было намерений убивать. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было», - сообщили в ведомстве.

Также в СК добавили, что подростка поместили в специализированное медицинское учреждение, где обследуют школьника и окажут ему необходимую квалифицированную психиатрическую помощь.

По информации следователей, утром в понедельник, 18 октября, 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. По предварительным данным, осколками разбитого стекла был ранен 11-летний ученик.