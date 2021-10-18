Ученик сарсинской школы рассказал, как спасся от стрелявшего подростка

Ученик сарсинской школы в Пермском крае, где сегодня произошла стрельба, рассказал «Звезде», как спасся от вооруженного подростка. По словам Артема Зейца, на него, еще одного школьника и учительницу было направлено оружие.

Шестиклассник отметил, что нападавший стрелял дважды. Первый выстрел был произведен в коридоре.

«Примерно шаг до класса оставался. Точно не помню, с какой стороны он стрелял, но мне показалось, как будто он хотел попасть именно в меня, в меня целился. Был звук, будто свист, сзади меня», - поделился воспоминаниями он.

После того как ученики услышали звук выстрела, они забежали в класс, а подросток последовал за ними.

«Мы забежали в класс. Я сначала был в шоковом состоянии, у меня закружилась голова, болели уши, в ушах звенело. Сначала я подумал, что кто-то петарды взрывает или еще что-то случилось. Потом к нам в класс забегает мальчик, он направляет на нас ствол оружия», - рассказал шестиклассник.

Школьник с ружьем велел другим ученикам встать в угол, после чего учительница начала убеждать его не стрелять.

«Я был временно оглушен. Светлана Тимофеевна начала его упрашивать, чтобы он нас не убивал. Говорила: “Не стреляй, пожалуйста”. В итоге он просто бросил нас и убежал», - добавил мальчик.

По информации следователей, утром в понедельник, 18 октября, 12-летний школьник пронес в учебное заведение огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. По предварительным данным, осколками разбитого стекла был ранен 11-летний ученик.

Были возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после стрельбы в школе в поселке Сарс. Началась доследственная проверка по факту покушения на убийство в отношении открывшего огонь подростка.