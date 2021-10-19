Шарий назвал заявление «Мисс Украина» о русском языке «слабостью»

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий отреагировал на ответ победительницы украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анны Неплях на критику из-за использования русского языка. Он назвал позицию девушки несмелой, а ее заявление – оправданием.

«Когда людей вынуждают говорить на языке, на котором они говорить не хотят или не умеют, это грустно. Если язык вынуждены навязывать, значит, он никому не нужен. И оправдываться за использование русского языка – это слабость», – заявил блогер в интервью газете «Взгляд».

Шарий отметил, что, по его мнению, большинство украинцев, никогда не осмелеет настолько, чтобы отстаивать свою позицию перед властью.

Ранее победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях ответила на критику, которая обрушилась на нее за общение на русском языке. Свой Комментарий модель опубликовала на украинском языке. Девушка попросила уважать ее выбор, объяснив, что заслуживает уважения, поскольку выросла в русскоязычной семье.