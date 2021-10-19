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Шойгу пообещал поддержать проект зимовочного комплекса для станции в Антарктиде

Андрей Аркадьев
18:29 19.10.2021
Единственная внутриконтинентальная станция РФ в Антарктиде «Восток» была построена в 1957 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Wikimedia
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Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поддержит проект возведения нового зимовочного комплекса для станции в Антарктиде.

Об этом он сообщил во вторник на церемонии вручения премии, которая проходила в Центральном доме Российской армии в Москве.

«Думаю, что к следующему году мы, может быть, сможем представить в качестве номинантов премии нашу новую станцию в Антарктиде, которая делается по инициативе члена попечительского совета», - сказал Шойгу.

Планируется, что к 200-летию Антарктики у России появится новый зимовочный комплекс на станции «Восток». Она была построена в декабре 1957 года, во время второй советской антарктической экспедиции. Ее капитальный ремонт проводился в 1979 году. Сейчас «Восток» - это единственная используемая Россией внутриконтинентальная рабочая станция.

Ранее сообщалось, что Арктическая экспедиция Северного флота победила в номинации РГО. Премию из рук Сергея Шойгу получили старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2-го ранга Денис Крец и ученый Руслан Жостков.

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