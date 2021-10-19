«Вирус жестокий»: Гузеева рассказала о состоянии после COVID-19

Популярная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, находящаяся в больнице в Коммунарке с коронавирусом более трех недель, назвала заболевание жестоким и поделилась своими мыслями с подписчиками в Instagram.

«Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился - жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым - отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было "до". Буду учиться всему заново - вирус жестокий», - написала Гузеева.

Актрису госпитализировали с COVID-19 в конце сентября, у нее было поражено около 7% легких. Через некоторое время появились сообщения об ухудшении состояния Гузеевой, стало известно, что поражение ее легких достигло 60-65%.

Девятого октября СМИ передавали о стабилизации состояния заслуженной артистки. Сообщалось, что реанимация ей не потребовалась, ведущая проходила лечение в терапевтическом отделении.