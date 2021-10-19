Мурашко назвал регионы с самой напряженной ситуацией с COVID-19

Напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в нескольких регионах России и требует индивидуального подхода к ограничительным мерам. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, эпидемиологический процесс протекает в регионах несимметрично. Сейчас напряженная ситуация наблюдается на территории Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Пермского края, а также Оренбургской, Ивановской и Тюменской областей.

Ранее сообщалось, что, по данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по количеству скончавшихся от коронавируса за сутки - 1 015 человек. За последние 24 часа было установлено 33 740 новых случаев COVID-19 в 85 регионах.