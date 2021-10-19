В России установлен новый суточный рекорд смертей от COVID-19

По данным оперативного штаба, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки - 1 015 человек. За последние 24 часа выявили 33 740 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 23 426 россиянам.

Как отмечается, у 7,4% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 700 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 220 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 2 955. Наименьшее число заболевших за сутки - в Сахалинской области (20), на Чукотке (18), в Магаданской области (18) и Ненецком автономном округе (14).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 8 060 752. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровел 7 040 481 человек.