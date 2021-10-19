Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье
Инициатива призвана сделать общественный транспорт еще более комфортным и удобным.
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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Московской области. Об этом на совещании с руководящим составом правительства региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Выделенные полосы - это еще одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно», - цитирует его «360».
Глава региона отметил, что выделенные полосы должны появиться там, где это возможно и целесообразно. Инициатива призвана сделать общественный транспорт еще более комфортным и удобным, подчеркнул Воробьев.
Ранее стало известно, что на российских дорогах могут появиться новые дорожные знаки и разметка диагональных пешеходных переходов.