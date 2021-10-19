Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Московской области. Об этом на совещании с руководящим составом правительства региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Выделенные полосы - это еще одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно», - цитирует его «360».

Глава региона отметил, что выделенные полосы должны появиться там, где это возможно и целесообразно. Инициатива призвана сделать общественный транспорт еще более комфортным и удобным, подчеркнул Воробьев.

Ранее стало известно, что на российских дорогах могут появиться новые дорожные знаки и разметка диагональных пешеходных переходов.