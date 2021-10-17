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В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Алена Миронова
07:14 17.10.2021
Предлагается ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».
В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

«Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 "Зарядка электромобилей"», - передает РИА Новости выдержку из проекта постановления правительства.

Предлагается также ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

Ранее появилась информация о том, что в России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией. Новая технология поможет контролировать скорость на магистралях при сложных дорожных условиях, таких как низкая видимость или гололедица, как сообщает портал Autonews.

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