В стране и мире В России предлагают разработать новые дорожные знаки и пешеходную разметку Алена Миронова Предлагается ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия». © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов. «Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 "Зарядка электромобилей"», - передает РИА Новости выдержку из проекта постановления правительства. Предлагается также ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия». Ранее появилась информация о том, что в России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией. Новая технология поможет контролировать скорость на магистралях при сложных дорожных условиях, таких как низкая видимость или гололедица, как сообщает портал Autonews. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика