Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Мотострелки проявили нешаблонные подходы, отражая наступление «врага» в Крыму

Андрей Аркадьев
13:07 19.10.2021
Батальоны трех объединений ЮВО отработали оборону на учениях на полигоне Опук.
Мотострелки проявили нешаблонные подходы, отражая наступление «врага» в Крыму
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников указал на нешаблонность подходов военнослужащих во время учений по обороне крымских берегов.

Ранее сообщалось, что батальоны трех объединений ЮВО отразили атаку условного неприятеля на побережье в ходе маневров, проходивших на полигоне Опук.

«Нешаблонные подходы в применении штатного вооружения с целью повышения мобильности и создания условий для внезапно изменяющейся тактической обстановки не в пользу противника смогли обеспечить командиры на данном участке обороны», - отметил Дворников.

В боевых порядках мотострелков активно применялись минометы, зенитные установки и станковые гранатометы на автомобильной и бронированной технике. В системе разведывательно-огневых комплексов действовали снайперы, в том числе на Т-72Б3, БМП-3. Также действовали высокомобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах и вертолетах.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.