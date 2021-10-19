Мотострелки проявили нешаблонные подходы, отражая наступление «врага» в Крыму

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников указал на нешаблонность подходов военнослужащих во время учений по обороне крымских берегов.

Ранее сообщалось, что батальоны трех объединений ЮВО отразили атаку условного неприятеля на побережье в ходе маневров, проходивших на полигоне Опук.

«Нешаблонные подходы в применении штатного вооружения с целью повышения мобильности и создания условий для внезапно изменяющейся тактической обстановки не в пользу противника смогли обеспечить командиры на данном участке обороны», - отметил Дворников.

В боевых порядках мотострелков активно применялись минометы, зенитные установки и станковые гранатометы на автомобильной и бронированной технике. В системе разведывательно-огневых комплексов действовали снайперы, в том числе на Т-72Б3, БМП-3. Также действовали высокомобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах и вертолетах.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.