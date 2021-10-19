Песков назвал компьютерные игры претендентами на звание настоящего вида спорта

Dota 2, а также другие компьютерные игры претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Как подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, число болельщиков компьютерных игр зачастую превышает количество поклонников традиционных видов спорта.

«Все развивается и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта», - указал Песков.

По его словам, следует «идти в ногу со временем и отдавать должное новациям, которые входят в нашу жизнь и прочно занимают в ней место».

Ранее российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в гранд-финале над командой из Китая PSG.LGD. Игра завершилась со счетом 3:2. Российские киберспортсмены получат свыше $18 млн. Президент России Владимир Путин поздравил российскую команду с победой, обратив внимание на яркие лидерские качества и сплоченность, которые продемонстрировали игроки.