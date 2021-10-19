Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Начальник Генштаба ВС Ирана заявил, что РФ и Иран имеют совместный подход по Афганистану

Андрей Аркадьев
13:38 19.10.2021
Начальник иранского Генштаба также поблагодарил министра обороны РФ Сергея Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно широкомасштабный характер. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери во вторник в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами», - сказал генерал Багери.

Начальник иранского Генштаба также поблагодарил министра и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

По его оценке, борьба с международным терроризмом в Сирии Российской армии вместе с иранскими Вооруженными силами помогла сохранить страну как таковую. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии, чтобы она смогла сохранять суверенитет страны.

Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют совместный подход по вопросу Афганистана. Он отметил, что армия, которая была создана США на территории Афганистана, оказалась неэффективной.

«Теперь, после ухода американцев, Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержания необходимых структур», - сказал Багери.

Он отметил, что Иран подвержен нашествию беженцев со стороны Афганистана и в настоящее время более трех миллионов афганских беженцев проживает на иранской территории.

Одной из проблем, которую предстоит решать Ирану, является борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, по его словам, в прошлом году порядка 1,2 тысячи тонн наркотических средств задержали иранские силовые структуры на своей границе. И эти наркотики, по его словам, направлялись в другие страны мира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.