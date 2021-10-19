Начальник Генштаба ВС Ирана заявил, что РФ и Иран имеют совместный подход по Афганистану

Сотрудничество Ирана и России в военной сфере носит беспрецедентно широкомасштабный характер. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери во вторник в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Благодарю за беспрецедентно широкомасштабное сотрудничество, которое развивается между нашими странами», - сказал генерал Багери.

Начальник иранского Генштаба также поблагодарил министра и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

По его оценке, борьба с международным терроризмом в Сирии Российской армии вместе с иранскими Вооруженными силами помогла сохранить страну как таковую. Багери предложил поддержать дальнейшее восстановление боеспособности сирийской армии, чтобы она смогла сохранять суверенитет страны.

Иранский военачальник также подчеркнул, что РФ и Иран имеют совместный подход по вопросу Афганистана. Он отметил, что армия, которая была создана США на территории Афганистана, оказалась неэффективной.

«Теперь, после ухода американцев, Афганистан сталкивается с многочисленными проблемами, многие из которых вытекают из того, что у страны нет средств для содержания необходимых структур», - сказал Багери.

Он отметил, что Иран подвержен нашествию беженцев со стороны Афганистана и в настоящее время более трех миллионов афганских беженцев проживает на иранской территории.

Одной из проблем, которую предстоит решать Ирану, является борьба с наркотрафиком из Афганистана. Так, по его словам, в прошлом году порядка 1,2 тысячи тонн наркотических средств задержали иранские силовые структуры на своей границе. И эти наркотики, по его словам, направлялись в другие страны мира.