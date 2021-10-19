Шойгу заявил, что Россия готова поддерживать многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в Москве в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

«Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений», - рассказал Шойгу.

Он отметил, что на территории Сирии РФ и Иран активно противодействуют международному терроризму.

«Двигаясь в этом направлении, мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* на территории сопредельных государств», - сказал министр.

Министр также отметил, что в этом году у оборонных ведомств РФ и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.