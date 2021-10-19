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Шойгу обозначил угрозы из Афганистана для России и Ирана

Тимур Шерзад
13:30 19.10.2021
Министр обороны России обозначил афганские угрозы в контексте упоминания об успешном совместном противостоянии терроризму в Сирии со стороны РФ и Ирана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил угрозы из Афганистана, актуальные для России и Ирана.

«Мы можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще. Речь идет об Афганистане и о тех угрозах, которые сегодня существуют из этого региона. Это наркотрафик и появление ИГИЛ* на территории сопредельных государств», - отметил министр во время встречи с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Глава Минобороны добавил, что существенное влияние на обстановку оказывают как перемещаемые лица, так и ушедшие из Афганистана американцы, ведь они продолжают вести переговоры с разными странами по вопросу поддержки беженцев из Афганистана. 

«У нас, безусловно, есть что обсудить для работы на этом направлении. Сегодня предлагаю рассмотреть наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области», - сказал Шойгу, прокомментировав совместное противостояние терроризму со стороны России и Ирана в Сирии.

Также Шойгу заявил, что Россия готова поддерживать многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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