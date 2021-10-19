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Должность Ковальчука в хоккейной сборной РФ изменили

Светлана Иванова
12:21 19.10.2021
Олимпийский чемпион станет менеджером по работе с игроками НХЛ.
Должность Ковальчука в хоккейной сборной РФ изменили
© Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress
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Хоккеист Илья Ковальчук станет не генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, а менеджером по работе с игроками НХЛ. Это следует из сообщения Федерации хоккея России в Twitter.

В состав тренерского штаба национальной команды также вошли Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов, которые стали ассистентами главного тренера Алексея Жамнова. Евгений Набоков объявлен как тренер вратарей. Советниками Жамнова стали Игорь Есмантович и Валерий Каменский.

Накануне наставник российский хоккеистов сообщил о назначении генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. Жамнов указывал на богатый опыт россиянина, который участвовал в пяти Олимпиадах.

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