Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Играх в Пекине

Светлана Иванова
12:50 18.10.2021
Хоккеист обладает богатым опытом как участник пяти Олимпиад и знает спортсменов, которые сейчас непосредственно играют в НХЛ и в КХЛ, объяснил назначение главный тренер российской национальной команды Алексей Жамнов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maxim Burlak, RussianLook,globallookpress
Читайте нас на:

Генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стал олимпийский чемпион Илья Ковальчук. О назначении рассказал главный тренер российской национальной команды Алексей Жамнов в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Ковальчук  будет помогать тренерскому штабу в комплектовании команды. При этом хоккеист обладает богатым опытом как участник пяти Олимпиад и знает спортсменов, которые сейчас непосредственно играют в НХЛ и в КХЛ, добавил Жамнов.

«Тот опыт, который у него есть, все-таки игрок участвовал на пяти Олимпийских играх, плюс он знает всех ребят, которые непосредственно сейчас играют в НХЛ, играют в КХЛ. Я думаю, что он знает вещи про каждого хоккеиста, которые, например, не знаю я. Это большой полюс», - сказал тренер российской национальной команды по хоккею.

Жамнов не стал отвечать на вопрос о завершении спортивной карьеры Ковальчуком. По словам наставника россиян, относительно будущего хоккеиста лучше поинтересоваться у него самого. При этом в ближайшее время Ковальчук будет сконцентрирован на работе менеджера сборной России, заверил Жамнов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:50 В стране и мире
Видео
Ученик сарсинской школы рассказал, как спасся от стрелявшего подростка
10:05 В стране и мире
Первую нитку «Северного потока - 2» заполнили техническим газом
09:38 В стране и мире
Видео
В МВД поделились новыми подробностями стрельбы в школе под Пермью
07:22 В стране и мире
Счетная палата раскрыла размер пособия по уходу за ребенком в следующем году
07:19 Армия
Видео
Россия перебросила в Таджикистан Су-25 в преддверии учений «Взаимодействие-2021»
Популярное
Видео
Привет от Аленки: жителей Павлово напугал новый памятник молодоженам
Видео
В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.