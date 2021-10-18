Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Играх в Пекине

Генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стал олимпийский чемпион Илья Ковальчук. О назначении рассказал главный тренер российской национальной команды Алексей Жамнов в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Ковальчук будет помогать тренерскому штабу в комплектовании команды. При этом хоккеист обладает богатым опытом как участник пяти Олимпиад и знает спортсменов, которые сейчас непосредственно играют в НХЛ и в КХЛ, добавил Жамнов.

«Тот опыт, который у него есть, все-таки игрок участвовал на пяти Олимпийских играх, плюс он знает всех ребят, которые непосредственно сейчас играют в НХЛ, играют в КХЛ. Я думаю, что он знает вещи про каждого хоккеиста, которые, например, не знаю я. Это большой полюс», - сказал тренер российской национальной команды по хоккею.

Жамнов не стал отвечать на вопрос о завершении спортивной карьеры Ковальчуком. По словам наставника россиян, относительно будущего хоккеиста лучше поинтересоваться у него самого. При этом в ближайшее время Ковальчук будет сконцентрирован на работе менеджера сборной России, заверил Жамнов.