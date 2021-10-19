Названы самые опасные для сосудов перепады температуры

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что осенние перепады температуры, которые за сутки могут достигать более десяти градусов, являются опасными не только для пожилых людей, но и для тех, кому больше тридцати лет. Перепады, отметил врач, вредны для сосудов и приводят к перегрузке сердца.

«Периоды осени и ранней весны, когда перепады температуры достигают восьми-двенадцати градусов за день - это нежелательно для организма», - рассказал он в интервью радио Sputnik.

По словам врача, проблемы с сердцем из-за негативного влияния холода на сосуды грозят всем, кто уже перешагнул тридцатилетний рубеж.

«Раньше мы говорили, что болезнями сосудов и сердца страдают люди пожилого и старшего среднего возраста. А сейчас эти болезни "резко омолодились"», - подчеркнул хирург.

По его словам, если раньше они поражали в преимуществе людей 50 лет и старше, то сейчас «отделения больниц перегружены людьми, которым 35-40 лет или даже меньше».

По мнению Хорошева, от значительных перепадов температуры можно защититься, правильно подбирая одежду для каждого времени суток.

Ранее врач Андрей Тяжельников рассказал о том, что шапку рекомендуется носить при температуре ниже нуля, перчатки стоит надевать как только замерзнут руки, а шарфы и палантины можно носить уже с ранней осени.

По мнению специалиста, в межсезонье необходимо внимательно следить за прогнозом погоды, а также не забывать, что ночные температуры могут существенно отличаться от дневных.