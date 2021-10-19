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Кабмин направит почти 4 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников

Андрей Аркадьев
11:07 19.10.2021
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кабмин направит почти 4 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников
© Фото: Russian Look, Globallookpress
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Правительство России выделит почти четыре миллиарда рублей на выплату жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Им выплатят по 50 тысяч рублей, сообщается во вторник на сайте кабинета министров. Таких граждан больше 75 тысяч.

«Более 3,9 млрд рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», - говорится в сообщении.

Выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

С предложением о дополнительной выплате блокадникам ранее выступил президент России Владимир Путин.

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