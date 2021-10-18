Названы три способа борьбы с осенней сонливостью

Осенью многие люди испытывают повышенную сонливость – это связано с ранним потемнением и частыми дождями. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik назвал три способа справиться с этим состоянием.

В самом простом случае поможет простая чашка кофе – если проблемы с сонливостью не связаны с нарушением режима или каким-то заболеванием. Это поможет вернуть бодрость на короткое время.

Однако, если проблемы происходят несколько дней подряд, следует обратить внимание на режим сна. Необходимо выделить на сон не менее семи часов и стараться вставать и ложиться в одно и то же время.

Если этот сонливость сохраняется даже при достаточном количестве сна, нужно обратиться ко врачу, отметил Полуэктов. Такой симптом может говорить о заболевании, в том числе о депрессии.

«Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния», - сказал сомнолог.

Ранее врач-терапевт Нуржахан Фаллахи рассказала, как справиться справиться с бессонницей без таблеток. В числе названных способов - ванна с эфирными маслами, которая поможет расслабиться и настроиться на нужный лад. Особенно эффективны масла ромашки или лаванды.