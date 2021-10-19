В стране и мире СМИ: вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре Анна Назайкина Как сообщается, по предварительным данным, члены экипажа и пассажиры выжили. © Фото: Pavel Kazachkov,Wikimedia Читайте нас на: ️Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на полуострове Таймыр, на борту воздушного судна находилось 11 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ми-8 удалось посадить в нескольких километрах от села Караул, добавил источник агентства. Кроме того, по предварительным данным, находившиеся в вертолете члены экипажа и пассажиры выжили. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика